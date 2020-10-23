والي عين تموشنت يلتقي الشباب حاملي المشاريع

ترأس أمس الخميس، والي ولاية عين تموشنت، أمحمد مومن، اجتماع مجلس الولاية الموسع بحضور العديد من الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وخلال هذا الإجتماع، رحب الوالي بالحضور ثم أحال الكلمة إلى مدير التشغيل الذي أعطى حوصلة شاملة عن قطاع التشغيل للولاية.

وأشار إلى مختلف الآليات والبرامج التي استحدثت مناصب شغل بالولاية عن طريق ansej_angem_cnac والتي ساهمت في خلق عديد المؤسسات المصغرة.

بعدها استمع الوالي إلى الشباب الحاضر والذي قدم العديد من الأفكار والتصورات حول مؤسساتهم الناشئة.

كما استمع الوالي إلى الانشغالات المطروحة من طرفهم.

وخلال تدخله، عبر الوالي عن افتخاره بهؤلاء الشباب مؤكدا على تقديم لهم كل الدعم والمرافقة لتجسيد أفكارهم وإنشاء مؤسساتهم.

مع إتاحة لهم الفرص لتسخير طاقاتهم الشبانية في بناء اقتصاد الجزائر الجديدة القائم على المعرفة والكفاءات للخروج من التبعية للمحروقات.