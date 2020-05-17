والي عين تموشنت يمنع دخول الشواطىء

قرر والي ولاية عين تموشنت أمس الاحد منع دخول المواطنين إلى الشواطىء المتواجدة بإقليم الولاية بسسب جائحة كورونا كوفيد 19.

وجاء قرار غلق الشواطئ عبر ولاية عين تموشنت عقب عدم إحترام المواطنين التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا والإخلال بقواعد التباعد الإجتماعي.

كما جددت الولاية تحذيراتها للمخالفين وتوعدهم بعقوبات للوافدين على الشواطئ طبقا للقانون المعمول به .

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ نشر هذا البيان.

والجدير بالذكر ان الحكومة قررت تمديد تدابير الحجر الصحي إلى غاية 1 جوان 2020 للحد من إنتشار وباء كورونا.