والي عين تموشنت يوقف زيارته لبلدية عين الاربعاء لتأخر تجسيد المشاريع ويعد بالمحاسبة

أوقف اليوم الخميس، والي ولاية عين تموشنت، امحمد مومن، زيارته لبلدية عين الاربعاء بسبب التاخر الكبير في تجسيد المشاريع التنموية.

وحسب الخبر الذي أوردته إذاعة عين تموشنت، فقد وعد الوالي، امحمد مومن بمحاسبة المتقاعسين.

كما استمع لانشغالات المواطنين وشكاويهم، حيث وعد امحمد مومن، بأخذها بعين الاعتبار حسب الأولوية والإمكانيات المتاحة .

كما قام أمس والي عين تموشنت بخرجة ميدانية قصد الوقوف عن قرب على مدى تقدم الأشغال بمشاريع إنجاز المؤسسات التربوية.

وأسدى الوالي جملة من التعليمات لمقاولات الإنجاز لتدعيم مختلف الورشات باليد العاملة المؤهلة مع مضاعفة ساعات العمل.

وشدد على ضرورة الإلتزام بآجال تسليم الهياكل التعليمية في غضون الدخول المدرسي المقبل و ذلك استجابة لتطلعات واهتمامات المواطنين.