والي عين تيموشنت : مغادرة المصابين بكورونا لمنازلهم ممنوع

أصدر والي ولاية عين تموشنت، قرارا، يتضمن إجبارية القيام بالحجر الطبي المنزلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه إصابتهم.

ويمنع منعا باتا على كل مصاب بكورونا، المتابع لعلاجه بالمنزل بأمر من الطبيب المعالج الخروج من المنزل تحت أي ظرف.

ويجب على كل مصاب أو مشتبه إصابته بكورونا احترام فترة الحجر المقدرة بـ 14 يوما من تاريخ الكشف أو المعاينة.

ويتعين عليه إمضاء تعهد حسب النموذج الذي يعده مدير الصحة والسكان بالالتزام التام بتدابير وإجراءات الحجر الطبي المنزلي.

وأكد أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في التنظيمالت المعمول بها.

وتضمن مصالح الأمن المختصة بالتنسيق مع الهيئات الطبية المعنية التنفيذ الصارم لأحكان القرار.

ويكلف الامين العام للولاية ومدير التنظيم وقائد المجموعة الاقليمية للدرك ورئيس أمن الولاية ومدير الحماية المدنية ومدير الصحة ورؤساء الدوائر بتنفيذ القرار.