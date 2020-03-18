والي غرداية: لا توجد أية حالة مؤكدة لكورونا

اكد والي ولاية غرداية، عمراني بوعلام، انه لم تسجل اي حالة مؤكدة لوباء كورونا على مستوى الولاية.

وكشف الوالي، تسجيل 18 حالة مشتبه بها، منذ بداية الوباء، كلها سالبة.

وأردف والي ولاية غرداية، أنه تم تخصيص مستشفى جديد ومجهز بسعة 60 سرير، كان ينتظر ان يخصص للأمراض العقلية، حيث تم تحويله لاستقبال وحجز المشتبه اصابتهم بالوباء.

وأردف الوالي أنه يمكن ان يصل الاستيعاب الى 90 سرير، مع دراسة تخصيص هياكل طبية اخرى في حال دعت الضرورة لذلك.

كما اكد عمراني بوعلام ان الجهة الوحيدة المخولة لتقديم المعلومة الصحيحة بخصوص وباء كرونا هي مصلحة الاعلام بمقر ولاية غرداية، وذلك لمحاربة الاشاعات.

وأضاف ان جهودا كبيرة تقوم بها السلطات المحلية، من اجل تعقيم الاماكن التى تشهد انتشارا كبيرا للمواطنين، على غرار وسط المدينة ومحطات المسافرين.

أما بخصوص السياح، اكد والي ولاية غرداية أن كل السياح القادمين من بلدان العالم، تم فحصهم بالمطارات، وتتم متابعة حالتهم الصحية.

وبالنسبة للاقبال الكبير للمواطنين على المواد الغذائية، فأكد والي ولاية غرداية أن مخزون التموين والخضر والفواكه متوفر لستة شهور، وأنه سيتم محاربة التجار الذين يستغلون الظروف، ويقومون برفع الاسعار.

كما شكر الوالي، التجار الملتزمين والذين شرعوا في خفض الاسعار.