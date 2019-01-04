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والي غرداية يأمر بإعادة الاعتبار لعمال النظافة المحڤورين

أخبار الجزائر
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والي غرداية يأمر بإعادة الاعتبار لعمال النظافة المحڤورين
بقلم عاصم بوخاري.

إنتصر والي ولاية غرداية عز الدين المشري، لعمال النظافة البسطاء الذين دخلو في اضراب عن العمل.

حيث طالب عمال النظافة برفع الحقرة والغبن والتهميش عنهم.
و أسدى والي الولاية اوامر مستعجلة لرئيس الدائرة والبلدية، بضرورة الاجتماع بممثليهم و تلبية كل مطالبهم بصفة مستعجلة.
خاصة ما تعلق بتوفير البسة العمل والرعاية الصحية، إلى جانب التكفل بمطالبهم واحتياجاتهم الاجتماعية.
بالإضافة إلى إعادة الاعتبار الكامل لهم.
و أسر والي الولاية لمقربين منه، أنه من غير المعقول أن يقوم هو بتكريم هؤلاء الكادحين في العديد من المرات، و ذلك تحفيزا لدورهم الجبار .
في حين يقوم عدد من المسئولين بتهميشهم، مؤكدا أن من أضر بعامل النظافة البسيط فقد اضر بوالي الولاية شخصيا .


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