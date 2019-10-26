والي غرداية يأمر بالتكفل بالمرأة التي أرادت التنازل عن أبنائها ولكن..

أخبار الجزائر
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والي غرداية يأمر بالتكفل بالمرأة التي أرادت التنازل عن أبنائها ولكن..
بقلم عاصم بوخاري

أمر والي غرداية، عز الدين المشري، وهو في حالة غضب، مدير النشاط الإجتماعي، إجراء تحقيق حول المرأة التي أرادت التنازل عن أبنائها الستة بسبب الفقر.

وأعطى الوالي، أوامر بإحضار الوثائق لمنح السيدة سكن إجتماعي ومنصب عمل، ليتبين أنها تسكن بولاية ورقلة.

وقدمت السيدة إلي غرداية من أجل لقاء مراسل النهار، وبث النداء، أين علق عدد من المسؤولين أن النية تسبق العمل.

يحدث هذا في ظل بقاء السلطات المحلية بولاية ورقلة وعلى رأسها والي الولاية، في حالة صمت، بالرغم من أن المرأة أثارت مشاعر كل الجزائريين.


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