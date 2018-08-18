والي غرداية يأمر بغلق إقامة سياحية يملكها رجل الأعمال الهارب «الثعلب»

القرار شمل 4 إقامات سياحية أخرى لا تملك رخصا وتستقبل أجانب وسفراء

أصدر والي غرداية باقتراح من مديرية السياحة قرارا بغلق 5 إقامات سياحية من بينها الإقامة السياحية «TOUR 2» التي تعد ملكا لرجل الأعمال الهارب المدعو «الثعلب»، الذي صدر في حقه أمر بالقبض من محكمة غرداية بتهم النصب والاحتيال.

ومن بين ضحاياه مدير صحة سابق قام بالنصب عليه والاستيلاء على منزل يقع بمنطقة سطاوالي بالجزائر العاصمة، وباعه لابن الجنرال «مناد نوبة» وكان يستغل اسم عدد من المسؤولين من أجل النصب على ضحاياه.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الإقامات السياحية التي كانت تفتح أبوابها منذ عشرات السنين لا تتوفر على الوثائق المطلوبة، على غرار الإقامة السياحية «2 TOUR»، التي لا يتوفر ملفها لدى مديرية السياحة لا على سجل تجاري لإقامة سياحية ولا رخصة استغلال ولا شهادة مطابقة.

وبالرغم من ذلك كانت تفتح أبوابها وتستقبل الأجانب وسفراء دول من دون أي تأمين عن المخاطر، والأدهى والأمر أن صاحبها «الثعلب» تحصل على عقد مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لمبيت طواقم الطائرات التي تحط بمطار النوميرات بغرداية وفق مناقصة، على الرغم من عدم امتلاكه سجلا تجاريا لإقامة سياحية أو حتى ترخيص لنشاط سياحي.

وقامت اللجنة الولائية للوقاية بتفقد عدد كبير من الإقامات السياحية، بناء على تقارير أمنية وإدارية وردت إلى المصالح المختصة حول نشاط عدد من الإقامات السياحية من دون أي ترخيص وعدم مراعاتها للقانون 99.01 الذي ينظم نشاط افتتاح الإقامات السياحية والفنادق، ليتم اكتشاف خروقات جمة بهذه الإقامات السياحية التي تفتتح أبوابها من دون أي مراعاة لقوانين الجمهورية.

ليتم اقتراح قرار بالغلق من مديرية السياحة، وهو القرار الذي أمضاه الوالي إلى غاية استكمال ملفات هذه الإقامات لتراعي قوانين الجمهورية.

كما ينتظر فتح تحقيق حول طريقة حصول رجل الأعمال «الثعلب» على عقد من الخطوط الجوية الجزائرية، بالرغم من عدم امتلاكه سجلا تجاريا لإقامة سياحية.

حيث كشفت مصادر «النهار» أن المعني قدم سجلا تجاريا خاصا بمرقد، وبالرغم من ذلك فاز بالصفقة التي شاركت فيها فنادق فخمة.