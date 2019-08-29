والي غرداية يتدخل ويأمر بفتح تحقيق وتحويل الطفل “أمجد ” الى مستشفي بني مسوس

تدخل والي غرداية عز الدين المشري وامر بفتح تحقيق مستعجل في قضية الطفل الذي تعرض لكسور وتشوهات اثناء عملية ولادته بمستشفي قضي بكير بغرداية.

اين اتهمت عائلته الطاقم الطبي المشرف علي ولادته بالتسبب في ذلك و طالبت بمحاسبة المسئولين عن ذلك.

كما تدخل الوالي من اجل نقل الطفل امجد علي جناح السرعة الي مستشفي بني مسوس لاجل تقديم العلاج اللازم له.

خاصة وانه بقي لمدة 45 يوم بمصلحة الأمومة فيما نصح كل الاطباء بتحويله الي مستشفي متخصص بالشمال.

وكانت عائلة الطفل امجد قد طالبت بتدخل والي الولاية فتح تحقيق قضائي مستعجل في الشخص الذي تسبب في تعرض ابنهم امحد الي تشوه خطير وكسور براسه اثناء ولادته