والي غرداية يتكفل بنقل الطفل اليتيم عبد القادر المتأخر ذهنيا لمصلحة علاج

أمر والي ولاية غرداية عز الدين المشري، بالتكفل بالطفل اليتيم عبد الله الذي يعاني من تاخر ذهني بعدما رفضه والده و قام بطرده الى الشارع .

حيث امر مدير الصحة بصفة استعجالية بنقله الى لمصحة لعلاجه خاصة و ان امكانية شفائه ممكنة حسب الاطباء في حال تمت مرافقته.

أين تم نقله صبيحة اليوم الى مصحة بولاية تيارت من اجل مباشرة علاجه بعد اتمام كل الإجراءات الادارية.

هذا كما تدخل مدير الشؤون الدينية بولاية غرداية الذي قام بمتابعة حالة الطفل عبد الله بعد استقباله في مكتبه رفقة عمته.

و تم على إثرها الاتصال بائمة من اجل التدخل و التوسط لذى ابيه من اجل ثنيه على طرده للشارع و مرافقته وفق ما تقتضيه تعاليم الدين الاسلامي.

و كان الطفل عبد الله الذي يعاني من تاخر ذهني مهدد بالتشرد بالشارع بعدما رفض والده استقباله بمنزله