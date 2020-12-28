والي غرداية يعاين مدارس وقاعات العلاج بالولاية

شرع بوعلام عمراني والي غرداية في زيارات ميدانية الى بلديات الولاية من اجل معاينة المؤسسات التربوية خاصة الابتدائيات وحل مشاكلهم خاصة.

كما وفق الوالي على المشاكل المتعلقة بالاطعام المدرسي وتوفير الهياكل وتهيئتها الى جانب فتح قاعات العلاج خاصة في الاحياء النائية.

وبعد زيارته الى بلدية المنصورة قام والي الولاية اليوم بنتظيم زيارة ميدانية الى بلدية متليلي اين وقف مباشرتا على واقع تمدرس التلاميذ.

والتقى الوالي بممثلي الاولياء والمجتمع المدني وإتخذ قرارات ميدانية خاصة ما تعلق منها بحل عدد من المشاكل العالقة.

وهذا بخصوص الاطعام المدرسي وتهيئة المدارس وفتح قاعات العلاج.

وأسدى والي الولاية اوامر الى الاميار من اجل تحمل مسئوليتهم.

وأكد الوالي خلال زيارته أن توفير كل الظروف للتلاميذ والخدمات الصحية للمواطنين لا نقاش فيها.