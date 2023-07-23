والي غرداية يعزي عائلة ضحايا حادث مرور تمنراست

أدى صباح اليوم الأحد والي ولاية غرداية ” عبد الله أبي نوار” رفقة نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي واجب العزاء إلى عائلة بلايلي إثر وفاة الوالد وابنته في حادث مرور ولاية تمنراست.

وكان الوالي مرفوقا بالسلطات المحلية الأمنية والعسكرية حيث تم تقديم واجب العزاء لعائلة المغفـور لهم بإذن الله، “حرم المرحوم بلايلي مرزوق وإبنته بلايلي بشرى”. الذين إنتقلوا إلى جوار ربهـم إثر الحادث الأليم الذي وقع بولاية تمنراست.

كما قدّم الوالي تعازيه القلبية ومواساته إلى أهل الفقيدتين. راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيدتين الرحمة والغفران وجنة الرضوان.