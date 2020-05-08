والي غرداية يقوم بزيارة تفقدية لمستشفى ترشين ويستقبل مساعدات الصناعيين

أقدم والي ولاية غرداية بوعلام عمراني، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي دادي عدون عمر ومدير الصحة، بزيارة تفقدية لمستشفى الشهيد تريشين إبراهيم للوقوف على مدى جاهزية طاقمه الطبي للتكفل بالحالات المصابة.

وقدم الوالي كافة الدعم المعنوي للطاقم الطبي، شاكرا ومشجعا على المجهودات المبذولة من قبلهم.

من جهته استقبل الوالي هبة تضامنية لمحاربة جائحة فيروس الكورونا، لفائدة مستشفى الشهيد تريشين ابراهيم، قدمت من طرف جمعية المهنية لصناعي واد ميزاب.

وتمتلت المساعدات في مواد صيدلانية، اقنعة جراحية واقية ضد البكتيريا، ألبسة واقية، هلام مضاد للبكتريا لتنظيف اليدين ومواد تعقيم وكذا مواد التنظيف إضافة إلى تجهيزات طبية.