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والي غرداية ينصف تجار سوق الرحمة

أخبار الجزائر
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والي غرداية ينصف تجار سوق الرحمة
بقلم عاصم بوخاري

انصف عز الدين المشري، والي ولاية غرداية، تجار سوق الرحمة الذين بادروا في كل ما يحل الشهر الفضيل، في فتح سوق للرحمة اين يتنازلون عن هامش الربح.

في حين، تنصلت لهم مديرية التجارة في انشاء سوق دائم لهم بالرغم من الوعود المقدمة لهم في كل مرة.

حيث اعطى والي الولاية أمر الى رئيس البلدية من اجل تمكينهم من وضع سلعهم من الخضر والفواكه التى يبيعونها بسعر جد معقول، مقارنة بباقي الباعة في مساحة داخل السوق الاسبوعي ولكن بصفة يومية باشتراط تنظيف المكان.

وهو ما رحب به التجار الذي اعطوا مثل في كل شهر رمضان.


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