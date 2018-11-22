والي غرداية يوبخ ويهدد رئيس بلدية القرارة بسبب خبزة عاملين

أخبار الجزائر
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والي غرداية يوبخ ويهدد رئيس بلدية القرارة بسبب خبزة عاملين
بقلم عاصم بوخاري

وبّخ والي ولاية غرداية، عز الدين المشري أمام كل إطارات و منتخبي الولاية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي رئيس بلدية القرارة.
وذلك بسبب رفضه إعادة إدماج عاملين بسيطين .

و هدد والي الولاية رئيس البلدية بإمضاء قرار الحلول مكانه في حالة عدم إعادة العاملين إلى منصبهم .
موجها تساؤل له حول الجهة التي يستند إليها في قراراته، بالرغم من أنه ممثل للدولة و له وصاية أمرته بإعادة العاملين لمنصبهما.
واضاف الوالي باللغة العامية “أن خبزة العامل البسيط يجب أن تحفظ لاعالة عائلته و ان الجهود كلها تصب في إعادة اللحمة بين سكان الولاية و انه من خير المعقول اللعب بخبزة البسطاء”
و اعطى والي الولاية مهلة 3 أيام لرئيس البلدية من أجل إعادة إدماج العاملين و إلا سيقوم بإمضاء قرار الحلول مكانه.


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