والي غرداية يوبخ ويهدد رئيس بلدية القرارة بسبب خبزة عاملين

وبّخ والي ولاية غرداية، عز الدين المشري أمام كل إطارات و منتخبي الولاية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي رئيس بلدية القرارة.

وذلك بسبب رفضه إعادة إدماج عاملين بسيطين .

و هدد والي الولاية رئيس البلدية بإمضاء قرار الحلول مكانه في حالة عدم إعادة العاملين إلى منصبهم .

موجها تساؤل له حول الجهة التي يستند إليها في قراراته، بالرغم من أنه ممثل للدولة و له وصاية أمرته بإعادة العاملين لمنصبهما.

واضاف الوالي باللغة العامية “أن خبزة العامل البسيط يجب أن تحفظ لاعالة عائلته و ان الجهود كلها تصب في إعادة اللحمة بين سكان الولاية و انه من خير المعقول اللعب بخبزة البسطاء”

و اعطى والي الولاية مهلة 3 أيام لرئيس البلدية من أجل إعادة إدماج العاملين و إلا سيقوم بإمضاء قرار الحلول مكانه.