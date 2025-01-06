والي غليزان يعاين تركيب أول محطة شحن للسيارات الكهربائية  

قام والي الولاية، سامي مجوبي، صبيحة اليوم الإثنين، بمعاينة محطة شحن السيارات بالطاقة الكهربائية المنجزة حديثا بمقر الولاية، تمهيدا لاستغلال السيارات الكهربائية في الأيام القادمة.

وتندرج العملية ضمن العمل على تحويل حظيرة الولاية إلى استخدام الطاقات المتجددة لما لها من الأهمية البالغة. في الحفـاظ على البيئة، بصفتها أحد العناصر الرئيسية لخفض انبعاثات قطاع النقل. على أن يتم تعميمها لاحقا على مستوى القطاعات الأخرى وفق المعايير الدولية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور