والي غليزان يمنح سكنا ومنصب عمل لوالد المتفوقتين عالميا في الحساب الذهني

منح والي ولاية غليزان، اليوم، سكنا من 3 غرف ومنصب عمل لوالد التلميذتين “أنفال” و”ملاك عدالة” المتفوقتين في مسابقة الحساب الذهني عالميا، كهدية من مصالح الولاية لعائلة هاتين المتفوقين حتى يتم التكفل النفسي بهما مستقبلا من طرف العائلة.

وكانت التلميذتان الشقيقتان “أنفال” وملاك” قد حظيتا قبل أيام بتكريم من طرف رئيس الجمهورية ووزير التربية الوطنية بعدما شرفتا الجزائر في مسابقة دولية للحساب الذهني، وهو ما اعتبره والي الولاية عطا الله مولاتي شرفا لغليزان وشرفا لكل أبنائها ولكل من ساهم في هذا التفوق ورفع راية الجزائر عاليا.

من جهتهما، عبرت الشقيقتان “أنفال” و”ملاك عدالة” عن سعادتيهما بهذا التكريم وهذه الالتفاتة الطيبة من طرف رئيس الجمهورية ووزير التربية ووالي الولاية، ما سيزيدهما عزما على مواصلة التميز والتفوق في المسابقات القادمة، مضيفتان أن الفرحة التي أدخلتها على والديهما لا توصف بحصولهما على سكن ووظيفة في احدى المؤسسات العمومية بولاية غليزان.