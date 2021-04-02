والي قالمة: تنصيب خلية أزمة لمتابعة كل تطورات الهزة الأرضية

كشف والي ولاية قالمة كمال الدين كربوش، أنه تم تنصيب خلية أزمة مباشرة بعد وقوع الهزة الأرضية مساء أمس الخميس.

وقال الوالي في تصريح للتلفزيون العمومي، أن الهزة الأرضية سجلت في حدود الساعة الـ15 و30 د بقوة 4.8 درجة.

وأضاف الوالي، أنه تم تنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع والترتيبات اللازمة بحضور كل القطاعات المعنية والأسلاك الأمنية.

وأوضح المسؤول الأوّل عن الولاية، أنه قام رفقة مدير الحماية بخرجة ميدانية للإستطلاع على الوضع.

وكشف في ذات السياق، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، خاصة بعد تفقد الوضع من قبل الفرق التقنية المختصة.

وأفاد الوالي، أنه تم تسخير كل الإمكانيات اللازمة في حال حدوث أي طارئ بالولاية.