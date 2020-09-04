والي قالمة “كمال الدين كربوش” يستلم مهامه

تمت مساء يوم الخميس مراسم تسليم واستلام المهام بين كمال عبلة، والي قالمة المغادر، وكمال الدين بوكربوش الوالي الصاعد.

وتعهد الوالي بأنه لن يذخر جهدا وسيعمل على التنسيق مع كافة الهيئات، للدفع بعجلة التنمية ومواصلة ما تم تحقيقه.

يذكر أن كمال الدين كربوش، والي قالمة الجديد خريج المدرسة الوطنية للإدارة، كان قد تقلد عدة مناصب بالجماعات المحلية.

وشغل الوالي منصب مدير مركزي بوزارة الداخلية، إلى مدير الإدارة المحلية بولاية وهران، بعدها كأمين عام لولاية البليدة.

للتذكير، يأتي هذا إثر الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سلك الولاة و الولاة المنتدبين.

للتذكير، تم يوم الأربعاء، بمقر ولاية سطيف، مراسيم تسليم واستلام المهام بين محمد بلكاتب الوالي السابق، وعبلة كمال الوالي الجديد.