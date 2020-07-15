والي قالمة يقرر غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي

أصدر والي قالمة، كمال عبلة، قرارا ولائيا، يتضمن غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي المتواجدة عبر إقليم الولاية.

ويأتي القرار في إطار الوقاية والحد من إنتشار وباء فيروس كورونا كوفيد19 و مكافحته.

ويستثنى من هذا القرار المواشي الموجهة للمذابح قصد الاستهلاك.

وأشار قرار الوالي أن المصالح الامنية تتكفل بالتنسيق مع البلديات ومديرية المصالح الفلاحية والمفتشية البيطرية بالسهر على التنفيذ الصارم لأحكام هذا القرار.

ويتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.