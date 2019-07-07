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والي قالمة يكرم المتفوقين الأوائل للسنة التكوينية 2018-2019

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والي قالمة يكرم المتفوقين الأوائل للسنة التكوينية 2018-2019
بقلم نسرين محفوف

أشرف والي قالمة، كمال عبلة، اليوم الأحد، على الحفل التكريمي لمتفوقي مراكز التكوين المهني، للسنة التكوينية 2018 – 2019.

المناسبة عرفت تنظيم معرض لمختلف التخصصات بمراكز التكوين المهني، وكذا مشاركة أجهزة الدعم، ممثلة في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الوكالة الوطنية للتشغيل، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وهذا بهدف إبراز العمل التشاوري والتنسيقي للقطاع مع أجهزة دعم التشغيل، بغرض توجيه ومرافقة المتربصين وخريجي التكوين.

كما تم تكريم المتربصين المتفوقين الأوائل للسنة التكوينية 2018 – 2019، أين تم تكريم متربصين إثنين متفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتربص متحصل على المرتبة الاولى في المسابقة الوطنية حول “الثقافة المالية”.

إضافة إلى المتفوقين في مختلف التخصصات، حيث كرموا بجوائز تحفيزية تمثلت في عتاد وأجهزة حسب تخصصاتهم تمكنهم من ولوج سوق الشغل مباشرة.


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