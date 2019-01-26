والي قالمة ينصب خلية تقنية لمتابعة وضعية التدفئة بالمؤسسات

أعطى والي قالمة، كمال عبلة، اليوم السبت، تعليمات بتنصيب خلية تقنية لمتابعة وضعية التدفئة بالمؤسسات التعليمية، على مستوى مديرية التربية.

وقام الوالي، بخرجة ميدانية رفقة مدير التربية، رئيس الدائرة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، لتفقد جاهزية المؤسسات التربوية من حيث التدفئة.

وبالموازاة، تم تنصيب خلايا على مستوى الدوائر والبلديات تحت إشراف رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومندوبي البلديات المكلفين بتسيير المدارس الابتدائية.

وستعمل بالتنسيق مع مديرية التربية، لضمان فعالية الأجهزة، لاستقبال المتمدرسين في أحسن الظروف، خاصة بعد التقلبات الجوية التي عرفتها الولاية.