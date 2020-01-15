والي قالمة ينهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لدهوارة في قالمة

أنهى والي قالمة، صبيحة أمس، مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدهوارة جنوب شرق مدينة قالمة، وذلك وفقا لقوانين الجمهورية والمتعلقة بالتنظيم العام، إلى غاية صدور حكم نهائي من طرف الجهات القضائية.

وجاء قرار توقيف رئيس بلدية الدهوارة “ا.ش” بعد إدانته بحكم ابتدائي وغرامة مالية في قضية تتعلق بمنحه لرخصة بناء لأحد الأشخاص قبل أن يلغيها في وقت آخر ، و كانت القضية محل تحقيق أمني إقليم الاختصاص .

وأضافت مصادرنا في السياق ذاته، بأن القرار جاء بناءً على تجسيد و تطبيق تعليمات وزارة الداخلية الذي يرمي إلى وجوب إنهاء مهام أي منتخب صدر في حقه حكم قضائي او متابعة قضائية إلى غاية صدور حكم نهائي .

والجدير بالذكر، فإن قرارات أخرى في ذات السياق، ستصل إلى بعض المنتخبين ببعض بلديات الولاية ممن هم متابعون قضائيا، خلال الساعات القليلة القادمة .