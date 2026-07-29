والي قسنطينة الجديد في أسطر..

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كربوش كمال الدين، والياً جديداً لولاية قسنطينة، وذلك بموجب مرسوم رئاسي وقّعه اليوم، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذا التعيين جاء عقب إنهاء مهام والي ولاية قسنطينة، صيودة عبد الخالق.

وكان كربوش كمال الدين، يشغل منصب والي ولاية بجاية. قبل أن يكلّفه رئيس الجمهورية بتولي مهام والي ولاية قسنطينة.

وأشار بيان رئاسة الجمهورية إلى تكليف الأمين العام لولاية بجاية، يحياوي السعيد، بتسيير شؤون الولاية بالنيابة، إلى غاية تعيين والٍ جديد.

ويعَدُّ كربوش كمال الدين، من إطارات الإدارة المحلية. إذ تدرّج في عدة مناصب بقطاع الجماعات المحلية بصفته خريج المدرسة الوطنية للإدارة.

وشغل الوالي الجديد منصب مدير مركزي بوزارة الداخلية، كما تولى مهام مدير الإدارة المحلية بولايتي بجاية ووهران. قبل أن يعيّن أميناً عاماً لولاية البليدة، ثم والياً لولاية قالمة، وبعدها والياً لولاية بجاية، ليعيَّن اليوم والياً لولاية قسنطينة.