والي قسنطينة السابق يودع مواطنيها بهذه الرسالة

نشرت الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة، اليوم الأربعاء، رسالة الوداع التي كتبها الوالي السابق، عبد السميع سعيدون، عقب إنهاء مهامه.

وقال الوالي السابق “تبعا للحركة التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك الولاة و الولاة المنتدبين، يطيب لي، و أنا أهم بمغادرة هذه الولاية العزيزة على قلبي، هذه الولاية العريقة التي تعد حاضرة للثقافة والعلم والعلماء، أن أعبر أولا عن خالص امتناني ورضاي لنيلي شرف أن أكون على رأس الجهاز التنفيذي لولاية قسنطينة خدمة لها و لمواطنيها الشرفاء، والذين أزف لهم وأنا أهم بمغادرة الولاية صادق عبارات الشكر والتقدير، لهم ولكل من رافقني خلال مسيرتي ولم يدخر جهدا في سبيل السهر على الإرتقاء بهذه الولاية الطيبة”.

وأضاف “ولا يسعني وأنا مغمور بمشاعر الإمتنان والتقدير سوى أن أعبر لكم عن جزيل الشكر والعرفان متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح في مساعيكم الدائمة الرامية إلى خدمة هذه الولاية والإرتقاء بها، وتحقيق تطلعات المواطن القسنطيني لما فيه رقيه وازدهاره”.