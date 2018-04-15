والي قسنطينة… توزيع سكنات “عدل” نهاية 2018

قال عبد السميع سعيدون والي ولاية قسنطينة، أنّ حصة معتبرة من هذه صيغ “عدل” قد لبت جميع الطلبات بالولاية خاصة المكتتبين.

مشيرا أنّ الأشهر الأواخر من السنة الحالة هي الموعد المحدّد لتسليمها الى المكتتبين بعد الإنتهاء من أشغال الربط بالماء والكهرباء والغاز.

وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية أنه قد تمّ رصد 23مليار سنتيم من أجل إستكمال الشبكات والإنتهاء من الأشغال بصفة نهائية.

مشيرا أنّ زيارة تفقدية لكل من المدير العام لوكالة “عدل” وإطارت من وزارة سيقومون بزيارة لتفقد المشاريع بداية الأسبوع المقبل.

وبخصوص الصيغ السكنية الأخرى أشار والي الولاية،أن مصالحه تعكف على إستكمال دراسة الملفات والتدقيق في معلومات المستفيدين.

مضيفا أن النشر قوائم المستفيدين سيكون خلال الأيام المقبلة،وأن 2500سكن سيتم توزيعها حسب أقدمية ملفات طالبي السكن.