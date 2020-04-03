والي قسنطينة: رفع حصص تزويد المطاحن بمادة القمح الصلب لزيادة إنتاج مادة السميد

كشف والي قسنطينة، أحمد ساسي عبد الحفيظ، أنه تقرر رفع حصص تزويد المطاحن بمادة القمح الصلب بهدف زيادة إنتاج مادة السميد بالولاية.

وقال الوالي، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم “رفع حصص تزويد المطاحن بمادة القمح الصلب بهدف زيادة إنتاج مادة السميد لامتصاص النقص المسجل لهذه المادة على مستوى السوق”.

وقال الوالي أنه تقرر “رفع إنتاج مادة السميد على مستوى المطاحن الأربعة التي تحصيها الولاية، من 1.200 قنطار يوميا إلى ما بين 2.000 إلى 2.500 قنطار”.

كما أشار في ذات السياق أن “هذا الإجراء سيمكن المواطنين من اقتناء هذه المادة بكل أريحية”.

وقال أحمد ساسي أنه تقرر أيضا “توزيع هذه المادة على مستوى المحلات التجارية المتواجدة بالولاية”.