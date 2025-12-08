والي قسنطينة عبد الخالق صيود يجدد دعمه لفريق شباب قسنطينة

استقبل والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيود، مسؤولي النادي الرياضي القسنطيني، في اطار متابعة وضعية الفريق، والوقوف على انشغالاته.

وحسب بيان للنادي الرياضي القسنطيني، جدد الوالي صيود، خلال هذا الاجتماع، دعم السلطات المحلية، لمسيري النادي، وتشجيعه الكامل للفريق.

كما أكد والي الولاية، وقوفه الدائم إلى جانب النادي، وتقديمه كل أشكال الدعم، لضمان مواصلة اللاعبين تشريف ألوان الفريق، والمنطقة.

من جهة أخرى، ثمن المدير العام بالنيابة، لفريق شباب قسنطينة، طارق عرامة، هذا الاستقبال، معتبرا اياه دعم معنوي كبير للنادي، مبديا شكره لوالي الولاية عبد الخالق صيود، ومدير الشباب والرياضة لحسن لعجاج.