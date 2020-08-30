والي قسنطينة يأمر بإتمام أشغال مشروع 6 آلاف سكن عدل قبل أكتوبر

قام والي قسنطينة، اليوم الأحد، بزيارة تفقد لمشروع 6000 سكن عدل بالرتبة، ببلدية ديدوش مراد، للوقوف على مدى تقدم الأشغال بالسكنات والتهيئة الخارجية.

وحسب بيان للولاية نشرته على صفحتها بفايسبوك، لاحظ المسؤول الأول عن الولاية، ضعف في وتيرة الإنجاز وعدم إحترام المقاولات لتعهداتهم السابقة.

و على إثر ذلك، أمر الوالي مسؤولي وكالة عدل، بتسطير برنامج مضبوط وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وإعداد مخطط زمني للأشغال المتبقية، لا يتعدى آجالها شهر أكتوبر القادم وإلزامهم بإحترامه.

كما تقرر عقد إجتماع في غضون الأيام القليلة القادمة، من أجل دراسة هذه الوضعية وتحديد مسؤولية كل المتدخلين.

وفيما يخص البنايات المدرسية المبرمجة للإستلام، فقد ألزم الوالي مصالح شركة سونلغاز على ربط هذه المؤسسات نهاية شهر سبتمبر المقبل قبل الدخول المدرسي المقرر يوم 4 أكتوبر.