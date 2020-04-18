والي قسنطينة يتفقد الجامع الاخضر ومنزل العلامة عبد الحميد ابن باديس

زار والي قسنطينة صبيحة اليوم مسجد سيدي لخضر، الجامع الاخضر، بحي الجزارين وملحقاته بالمدينة القديمة .

وعند معاينة مشروع ترميم المسجد المتوقف بحضور مكتب الدراسات ومقاولة الانجاز وبعد الاطلاع عن قرب على مراحل المشروع و حالته، اكد على مؤسسة الانجاز ضرورة اتمام اشغال السقف لحماية المعلم كمرحلة أولية.

وأمر الوالي بتحضير دفتر شروط جديد لتعيين مقاولة انجاز كفأة، تتولى اتمام اشغال الترميم تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول اعادة الاعتبار لكل ما يتعلق بالشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس.

كما توقف الوالي عند منزل الشيخ ابن باديس المتواجد بنهج عبد الله باي بحي السويقة، حيث وجه تعليمات لمدير الثقافة من اجل اعداد تقرير مفصل عن حالة المنزل، لتقديم طلب للجهات الوصية من اجل رفع التجميد على عملية الترميم المدرجة ضمن فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.