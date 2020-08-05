والي قسنطينة يتفقد مختلف المشاريع السكنية

أجرى والي الولاية أحمد ساسي عبد الحفيظ زيارة عمل وتفقد رفقة الوفد المرافق له إلى المشاريع السكنية.

واستهدف ساسي عبد الحفيظ زيارته بمشروع 4000 مسكن عمومي إيجاري بالتوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي الذي إنتهت به أشغال السكنات .

أما أشغال الربط بمختلف الشبكات المختلفة وصلت إلى 95 ٪ ولم يتبق الا بعض الاشغال المتعلقة بالربط بشبكة الغاز الثانوية والأولية وكذلك أشغال الربط بالكهرباء.

وشدد الوالي على إنهائها لتسليم المفاتيح لأصحابها من حصة 900 من أصل 4000 في شهر سبتمبر و قبل الدخول المدرسي القادم .

وذلك كي يتسنى للأولياء تسجيل أولادهم بموقع سكناتهم الجديدة .

كما زار الوالي مشروع 500 سكن ترقوي مدعم لمؤسسة برومودار فالأشغال المتعلقة بالسكنات منتهية كذلك أشغال الربط بالشبكات قد شارفت على الإنتهاء ولم يتبقى الا بعض الاشغال المتعلقة بالربط بشبكة الغاز والتي شدد السيد الوالي على ضرورة إنهائها قبل 45 يوم لتسليم المشروع قبل نهاية أكتوبر القادم .

بالاضافة الى مشروع 900 سكن ترقوي مدعم لخلف الله بالتوسعة الجنوبية بالمقاطعة الإدارية على منجلي فكل الأشغال منتهية سواء المتعلقة بالسكنات أو بالأشغال الثلاثية للربط بالشبكات المختلفة وستسلم قبل نهاية شهر أوت الجاري إذ لم يتبق إلا بعض أشغال التهيئة الخارجية للموقع .