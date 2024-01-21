والي قسنطينة يدشن العيادة الخاصة “الجسور” بعلي منجلي
بقلم نسرين محفوف
أشرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على تدشين العيادة الخاصة “الجسور” بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.
المصحة بسعة 40 سرير مجهزة بأحدث المعدات الطبية و تحوي عديد المصالح على غرار الاستعجالات الطبية، الجراحة. الأشعة، النساء و التوليد و غيرها.
كما توفر ما يزيد عن 40 منصب شغل و تصمن المناوبة 24/24 ساعة. مما يعزز التغطية الصحية بمدينة علي منجلي .
هذا و حضر الى جانب الوالي، ناىب رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء اللجنة الأمنية و نواب البرلمان .
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