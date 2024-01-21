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والي قسنطينة يدشن العيادة الخاصة “الجسور” بعلي منجلي

بقلم نسرين محفوف
والي قسنطينة يدشن العيادة الخاصة “الجسور” بعلي منجلي
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أشرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على تدشين العيادة الخاصة “الجسور” بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.

المصحة بسعة 40 سرير  مجهزة بأحدث المعدات الطبية و تحوي عديد المصالح على غرار الاستعجالات الطبية، الجراحة. الأشعة، النساء و التوليد و غيرها.

كما توفر ما يزيد عن 40 منصب شغل و تصمن المناوبة 24/24 ساعة. مما يعزز التغطية الصحية بمدينة علي منجلي .

هذا و حضر الى جانب الوالي، ناىب رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء اللجنة الأمنية و نواب البرلمان .

رابط دائم : https://nhar.tv/r1fup
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