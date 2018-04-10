والي قسنطينة يدشن المقر الجديد لـ CSC
دشن والي قسنطينة عبد السميع سعيدون اليوم الثلاثاء المقر الجديد للنادي الرياضي القسنطيني، الذي يضم العديد من المرافق الرياضية بمقاييس عالمية.
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سلّم اليوم الثلاثاء، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأضاف ذات المصدر، أن الإرهابي يدعى س . أحمد المكنى بأبو عائشة، التحق…
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تمكن عناصر فرقة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بالعاصمة من توقيف 07 أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية دولية.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن أفراد العصابة تحترف النصب…
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دمرت مفرزة للجيش، أمس الإثنين، مخبأين للإرهاب يحتويان على قنبلة تقليدية وكمية من الذخيرة ولوحة للطاقة الشمسية وكذا أغراض مختلفة.
وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع…
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