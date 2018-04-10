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والي قسنطينة يدشن المقر الجديد لـ CSC

الرياضة
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والي قسنطينة يدشن المقر الجديد لـ CSC
بقلم يونس رزيق

دشن والي قسنطينة عبد السميع سعيدون اليوم الثلاثاء المقر الجديد للنادي الرياضي القسنطيني، الذي يضم العديد من المرافق الرياضية بمقاييس عالمية.

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