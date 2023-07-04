والي قسنطينة يدشن مرافق ومشاريع بمناسبة الإحتفال بذكرى عيد الإستقلال

أشرف والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، اليوم الثلاثاء، على تدشين عدة مرافق ومشاريع تنموية استفاد منها سكان مختلف بلديات ومناطق الولاية. وهذا في إطار البرنامج الذي سطرته الولاية إحياء للذكرى الواحدة والستون لعيد الاستقلال والشباب .

وحسب بيان الولاية أشرف عبد الخالق صيودة، على افتتاح المسجد الأخضر ( الجامع الاخضر) بحي الجزارين. وملحقاته ( الجمعية الخيرية للتربية والتعليم-المدرسة-) بالمدينة القديمة.

يشار أن المسجد استفاد من عملية ترميم وإعادة الاعتبار مؤخرا بعد رفع التجميد عنه. إذ يعتبر أحد أبرز معالم المدينة، أين كان العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس يلقي دروسه العلمية .

وخلال افتتاح المسجد أكد الوالي أن هذا المسجد الرمز بعد الاشغال التي استفاد منها والمتابعة الحثيثة لوضعه تحت تصرف المصلين وطالبي العلم. سيعقبه اعادة افتتاح مساجد أخرى تقع ضمن القطاع المحفوظ تخضع لعملية الترميم .

جدير بالذكر أنه حضر إلى جانب الوالي كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، الأسرة الثورية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، رئيس دائرة قسنطينة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، المدراء التنفيذين بالولاية وممثلي وسائل الإعلام.