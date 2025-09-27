والي قسنطينة يزور الفنان ” أحمد حركاتي”

قام والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة، اليوم السبت، بزيارة الفنان ” أحمد حركاتي” المتواجد بمستشفى “الدكتور عبد القادر بن شريف” بمدينة علي منجلي.

وجاءت هذه الزيارة للاطمئنان على الوضع الصحي للفنان والوقوف على ظروف التكفل الطبي بحالته. وتأكيدا على الدعم والمرافقة التي توليها الدولة لمبدعيها في كل المجالات.

كما تمنى الوالي الشفاء العاجل للفنان وعودته سالماً معافى إلى أسرته و محبيه.

