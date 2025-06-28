والي قسنطينة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية البرتغالية

استقبل والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، اليوم السبت، رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال، خوسيه جواو أبرانتش.

وتمت مراسم الاستقبال بالقاعة الشرفية لمطار محمد بوضياف الدولي، حيث كان رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال. مرفوقا بأعضاء من المحكمة الدستورية، و الذي سيقوم بإلقاء محاضرة. بعنوان: “التحديات الراهنة للعدالة الدستورية: حماية الحقوق الأساسية في حالة الطوارئ”، بجامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري.

وكان والي قسنطينة مرفوقا بكل من النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، رئيس مجلس قضاء قسنطينة، أعضاء اللّجنة الأمنية، الأمين العام للولاية، مدير جامعة قسنطينة 1 “منتوري”، رئيس دائرة قسنطينة ورئيس بلدية قسنطينة.

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