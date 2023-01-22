والي قسنطينة يشكل خلية يقظة لمتابعة التقلبات الجوية

أشرف والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، نهار اليوم، على تنصيب خلية يقظة على مستوى الولاية لمتابعة التقلبات الجوية والتدخل في الوضعيات الحرجة إضافة إلى خلايا يقظة على مستوى دوائر وبلديات الولاية.

حيث تم وضع فرق التدخل على مدار 24 ساعة لفتح الطرق و المسالك وإزالة الثلوج لتسهيل حركة المرور خاصة على مستوى النقاط السوداء.

مع تجنيد كل الإمكانيات والوسائل الضرورية، هذا وتتكون الخلية من مختلف المديريات التقنية على غرار الأشغال العمومية، الموارد المائية، التجهيزات العمومية، التعمير والبناء وكذا مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية.

هذا ودعى والي الولاية المواطنين وساكنة قسنطينة الى عدم التنقل في هذه التقلبات الجوية الا للضرورة من اجل تفادي اي خطر او حوادث.