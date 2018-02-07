والي قسنطينة يطالب بالإسراع في تسليم المشاريع السكنية

أبدى والي ولاية قسنطينة عبد السميع سعيدون، إنزعاجه الكبير من الـتأخر المسجل في التهيئة الخارجية بالقطب الحضري لعين النحاس.

كما تذمر من العراقيل الحاصلة في تسلم المكتب البريدي وقاعة العلاج الخاصة بالمرفق العمومي في القطب العمراني بالخروب.

أين دعا إلى ضرورة التنسيق بين كل المديريات المعنية للعمل من أجل تسليم المشاريع في آجالها المحددة.

تعليمات والي الولاية جاءت خلال زيارة تفقدية قادته الى القطب الدي يضم 4400 وحدة سكنية عمومية إيجارية.

وكذا الورشة التي تضم 2000 وحدة عمومية إيجارية بعين النحاس.

أعطى والي ولاية قسنطية تعليمات صارمة، بالتعجيل في تسليم الوحدات السكنية وتأهيلها بفضاءات للإسترخاء والمساحات الخضراء.