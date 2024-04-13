والي قسنطينة يطمئن على حالة المصابين في حادث المرور

على إثر حادث المرور المميت الذي وقع صباح هذا اليوم السبت على مستوى الطريق السيار شرق غرب. بالضبط بالقرب من قاعة العروض الكبرى أحمد باي بمنطقة زواغي ببلدية قسنطينة. تنقل والي الولاية عبد الخالق صيودة، الى مستسفى علي منجلي للإطمئنان على حالة المصابين والإطلاع على ظروف التكفل بهم.

وخلف الحادث الذي وقع في حدود الساعة 05و 09د، والمتمثل في إنحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط (الجزائر -عنابة ). ضحيتين متوفتين بعين المكان -رحمهما الله- من كلا الجنسين. يبلغان من العمر حوالي 60 سنة تم تأكيد وفاتهما من طرف طبيب الحماية المدنية. ثم حولا من طرف ذات المصالح الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب.

كما تم تسجيل 33 جريحا من كلا الجنسين يبلغون من العمر بين 02 و78 سنة تتراوح اصاباتهم بين الخطيرة والخفيفة .

وقدمت للمصابين الإسعافات اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية بعين المكان وحولوا إلى مختلف المستشفيات. ( 9 للمستشفى الجامعي ابن باديس، 18 لمستشفى الخروب و 6 لمستشفى علي منجلي ).

كما عرفت العملية تسخير اكثر من 50 عون من مختلف الرتب و11 سيارة إسعاف منها 02 طبية و04 شاحنات تدخل. إضافة الى تواجد المصالح الأمنية بعين المكان.