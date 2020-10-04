والي قسنطينة يعترض على إنشاء مقهى ومراحيض عمومية داخل الأنفاق

تفقد اليوم الأحد، والي قسنطينة، مشروع إعادة تهيئة وإعادة الاعتبار للأنفاق الأرضية بوسط المدينة، والمسجلة على مستوى بلدية قسنطينة.

وأعطى الوالي تعليمات متعلقة بتغيير بلاط الأرضية الذي كان من المقرر إستخدامه في التلبيس إلى الرخام.

واعترض الوالي على إنشاء مقهى ومراحيض عمومية داخل الأنفاق لما تجلبه من فوضى ووسخ وروائح كريهة.

وأشار والي ولاية قسنطينة أن هذه المنشآت تزيد من صعوبة تصريف مياه الصرف الصحي .

وشدد الوالي على أن تكون المواد والسلعة التي تتعلق بتركيب الكهرباء من النوعية الجيدة.

كما أمر بأن تكون طريقة التوصيل والتركيب حديثة وآمنة، ونفس الأمر فيما يتعلق بأشغال الأسقف .

ودعا الوالي الى تزويد هذه الأنفاق بكاميرات المراقبة وكذلك توفير أعوان الوقاية والأمن في الليل والنهار حتى يكون المكان آمنا.