والي قسنطينة يعلن رفع التجميد عن مشروع مركب رياضي بـ50 ألف مقعد

كشف والي ولاية قنسطينة، عبد الخالق صيودة، رفع التجميد عن عدة مشاريع بالولاية، على غرار مشروع انجاز المركب الرياضي 50 ألف مقعد.

وأكد الوالي صيودة، في تصريح لـ(و.أ.ج)، بأنه تم الشروع في دراسة انجاز هذا المركب الرياضي، الذي يعتبر استراتيجي بالنسبة للرياضة المحلية والوطنية.

كما أضاف والي قسنطينة، بأن الإعلان عن صفقة انجاز هذا المركب الرياضي، بمنطقة “قطار العيش”، سيصدر بعد استكمال الدراسة المتعلقة بالإنجاز.

وتابع الوالي عبد القادر صيودة، بأن ولاية قسنطينة، استفادة من رفع التجميد عن عدة مشاريع تابعة لقطاع الشباب والرياضة، على غرار ملعبين، دار الشباب، وقاعة متعددة الرياضات.