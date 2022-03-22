والي قسنطينة يفند ادعاءات المدير العام السابق للسياسي

كذّب والي قسنطينة، مسعود جاري، تصريحات المدير العام السابق لشباب قسنطينة، محمد رمزي قاسيمي التي أدلى بها للإذاعة الوطنية.

وحسب بيان ولاية قسنطينة عبر الفايسبوك، فإن المدير العام السابق للسياسي قاسيمي، لم يقدم استقالته من مهامه للوالي مسعود جاري.

وأوضح بيان الولاية، أن أمر الاستقالة أو التعيين، شأن داخلي بالفريق ولا دخل للوالي فيه لا من قريب أو من بعيد.

كما أضاف ذات البيان، أن فريق شباب قسنطينة، تُسيره الشركة المالكة المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار التي لها الحق الفصل في هذه الحالات.