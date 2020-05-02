والي قسنطينة يقرر غلق محلات بيع الملابس والأحذية والحلويات

قرر والي قسنطينة، غلق محلات بيع الملابس والأحذية والحلويات على مستوى إقليم الولاية، احترازيا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان لولاية قسنطينة، يتعرض كل صاحب محل تجاري مخالف للتدابير الوقائية إلى العقوبات المنصوص عليها ضمن أحكام قانون العقوبات.

ويكلف كل من الأمين العام للولاية، ومدير التنظيم والشؤون العامة ومدير التجارة ومدير الصحة والسكان، ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وقائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، ورئيس أمن الولاية، بتنفيذ أحكام هذا القرار، يضيف البيان.

ويهدف هذا القرار، إلى وضع حيز التنفيذ، تدابير احترازية، للحد من إنتشار فيروس كورونا.