والي قسنطينة يكرم المتفوقين في الأطوار التعليمية الثلاثة

أشرف والي ولاية قسنطينة ، عبد السميع سعيدون، مساء الخميس، على حفل تكريم المتفوقين في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وحسب ما أوردته ولاية قسنطينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فقد تحصل أزيد من 157 تلميذ وتلميذة، على معدلات متميزة، منهم 18 تلميذا من ذوي الاحتياجات الخاصة، منحت لهم الولاية صك بريدي وحاسوب محمول نظير النتائج المحققة .

وحسب ذات المصدر، فقد كان أعلى معدل في شهادة البكالوريا 17.9، شهادة التعليم المتوسط 19.18 و شهادة التعليم الابتدائي 10 من 10.

كما تم تكريم المؤسسات التعليمية الحاصلة على أحسن النتائج بالولاية، وكذا الفائزين في المسابقات التربوية أقلام بلادي وتحدي القراءة العربية .