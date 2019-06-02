والي قسنطينة يكرم النائب العام السابق لدى مجلس قضاء قسنطينة

قام والي ولاية قسنطينة، عبد السميع سعيدون، بتكريم النائب العام السابق لدى مجلس قضاء قسنطينة، بن عبد الله محمد.

وهذا تقديرا لمجهوداته طيلة تواجده بولاية قسنطينة، كما تمنى له كل التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

للإشارة، فقد عين بن عبد الله محمد، مفتشا عاما على مستوى وزارة العدل.