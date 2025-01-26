والي قسنطينة يلتقي مضوي ويجتمع بإدارة “السياسي”

استقبل والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي القسنطيني وديع لخضاري والمدير العام ياسين فرصادو إلى جانب المدرب خير الدين مضوي.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة أوضاع النادي والعمل على توفير كل الإمكانيات و الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف المنشودة هذا الموسم.

ويأتي هذا اللقاء، كمؤشر إيجابي حول رغبة السلطات المحلية و الإدارة في الارتقاء بالنادي إلى مستويات أكبر.

كما يتوقع أن تساهم هذه الخطوات إلى خلق ديناميكية عمل جديدة داخل أروقة النادي القسنطيني.

إلى جانب ذلك، قام رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم وديع لخضاري بزيارة اللاعبين خلال حصة الاستأناف التي جرت صبيحة اليوم الأحد، قصد تحفيزهم قبل انطلاق البطولة والكأس.

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