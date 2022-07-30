والي قسنطينة يمنح الرياضيين المتوجين بالألعاب المتوسطية سكنات عمومية

قام صبيحة اليوم السبت، والي قسنطينة، مسعود جاري، بتكريم الرياضيين المتوجين بالألعاب المتوسطية وهران 2022، بمنحهم سكنات عمومية إيجارية.

وحسب بيان الصفحة الرسمية، ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قسنطينة، عبر الفايسبوك، فجاء هذا التكريم، تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون”.

بخصوص التكفل الفوري بانشغالات الرياضيين اللذين شاركوا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها الـــ29 لسنة 2022 التي احتضنتها عاصمة الغرب وهران”.

وأشرف والي قسنطينة، مسعود جاري، رفقة رئيس ديوان الولاية، ورئيس دائرة قسنطينة، وبحضور المدير العام لديوان الترقية والتسير العقاري علمي طارق، رفقة رئيس دائة الممتلكات العقارية.

على مراسم منح الرياضيين المتوجين في دورة الحدث المتوسطي من ولاية قسنطينة، استفادة من سكنات عمومية إيجارية و هذا بتواجد عائلاتهم”.

وتم منح الرياضيين المتوجين، وهم سحنون أسامة، المتوج بميدالية برونزية في السباحة، وشايب إشراق، المتوجة بالميدالية الفضية بالملاكمة، وتريكي ياسر محمد الطاهر المتوج بالذهبية والفضية في القفز الثلاثي والطويل.

بالإضافة لنموشي يونس المتوج بالميدالية الفضية في الملاكمة.