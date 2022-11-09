والي قسنطينة ينهي مهام مدير المؤسسة العمومية لانجاز و صيانة المساحات الخضراء

قام والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة بإنهاء مهام مدير المؤسسة العمومية الولائية لإنجاز و صيانة المساحات الخضراء EDEVCO wilaya .

وحسب بيان لمصالح الولاية، فإنه قد تم تعويضه بإطار آخر لإعطاء ديناميكية أكثر لعمل و مهام المؤسسة.

و جاء قرار انهاء المهام على خلفية التهاون و الوتيرة البطيئة جدا التي كانت تحت تسيير المدير المنهية مهامه. في الاعتناء و صيانة المساحات الخضراء بالولاية