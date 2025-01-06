والي قسنطينة يُهنئ “السياسي”

بعث والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بتهانيه إلى النادي الرياضي القسنطيني، بعد فوزه أمس الأحد، على الضيف برافوس الأنغولي، ضمن منافسة كأس الكونفدرالية.

واكتسح “السياسي” ممثل الكرة الأنغولية، على أرضية ملعب الشهيد “حملاوي”، برباعية نظيفة. برسم الجولة الـ 4 من مجموعات كأس الكاف، أكد من خلالها نواياه القارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة، تهنئة صيودة، والتي جاء فيها: “مبروك للنادي الرياضي القسنطيني، الفوز الساحق والمستحق على نادي برافوس دو ماكويز الأنغولي. في إطار الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

للإشارة فإن ابناء “الجسور المعلقة” قطعوا شوطا كبيرا نحو بلوغ ربع نهائي “الكاف”. بوصولهم إلى النقطة الـ 9 في صدارة المجموعة الأولى، مناصفة مع سيمبا التنزاني، وقبل جولتين من اختتام دور المجموعات.