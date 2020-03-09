والي مستغانم.. أنا مستعد لاستقبال المرأة والموظف والإعتذار لهما علنا عما بدر مني

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والي مستغانم.. أنا مستعد لاستقبال المرأة والموظف والإعتذار لهما علنا عما بدر مني
بقلم عبد الرحمن سالمي

قدم والي ولاية مستغانم عبد السميع سعدون اعتذاراته  رسميا للمواطنة والمهندس في مديرية التعمير بعد التصريحات التي بدرت منه  خلال زيارته لمنطقة بوجديات ببلدية سيرات.

وقال الوالي في تصريح للإذاعة الجهوية لمستغانم أن تصريحاته لم تكن مقصودة كما أنه لم يرد من خلالها المساس بكرامة المواطنة والموظف و أضاف “أنا مستعد لاستقبال الموظف و المواطنة و الإعتذار لهما علنا عن ما بدر مني من تصريحات

وأضاف “طيلة مساري المهني أقدر الموظفين والموطنين و تربيتي وأخلاقي لايسمحان لي بالإساءة للموظفين و المواطنين”

وواصل الوالي قوله “إن كانت تصريحاتي قد مست بكرامتهم أقدم اعتذاراتي رسميا لهذه المواطنة وهذا المهندس  واؤكد لم تكن في نتي الإساءة إليهما ونيتي كانت العمل من أجل مصلحة الولاية”


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